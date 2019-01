Lito Vidigal no estágio e sem banco

Lito Vidigal não teve tempo a perder e ontem já supervisionou o treino matinal no Bessa, o último da preparação para o jogo de hoje, no Estádio da Luz, integrando até o estágio da equipa que, depois do almoço ainda no Porto, seguiu ao início da tarde para uma unidade hoteleira nos arredores da capital.

Naturalmente, o novo treinador dos axadrezados, apresentado apenas na tarde de domingo, fez questão de se inteirar no imediato do grupo que terá para comandar, procurando já fazer uma avaliação mais concreta das necessidades que terá e que pode, eventualmente, ainda cobrir até ao fecho do mercado, já depois de amanhã. Depois das entradas de Perdigão, Gustavo Sauer e Bueno, o plantel dos axadrezados pode ainda receber mais um defesa-central e um avançado, e ambos já com a chancela do novo técnico.

Lito Vidigal, todavia, não vai poder estar hoje no banco de suplentes no jogo da Luz, onde a equipa será ainda orientada por Jorge Couto, o treinador interino nesta célere passagem de testemunho de Jorge Simão para Lito Vidigal. O novo treinador dos axadrezados, por razões meramente burocráticas, ainda não tem a sua inscrição na Liga regularizada, pelo que só poderá comandar a equipa à distância.

Mesmo assim, Lito Vidigal fez questão de estar dentro de toda a preparação do jogo, concedendo total liberdade de ação a Jorge Couto, treinador da equipa B dos axadrezados e que continuará nesta função de elo de ligação ao plantel principal.