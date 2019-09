Lito Vidigal: «O Gil Vicente tem uma vantagem sobre as outras equipas»

O Gil Vicente ainda não perdeu em casa para o campeonato esta temporada e o Boavista desloca-se este domingo ao Estádio Cidade de Barcelos precisamente com a intenção de contrariar esse registo.Todos os cinco pontos que a turma barcelense tem na 1.ª Liga resultaram de jogos caseiros, numa demonstração de força que não surpreende Lito Vidigal, treinador dos axadrezados.Isto porque, para o timoneiro boavisteiro, a formação de Vítor Oliveira teve um ano para se preparar para este regresso à 1.ª Liga. "Ao contrário do que dizem, acho que o Gil Vicente este ano tem vantagem sobre as outras equipas. Porque teve um ano para formar o seu plantel e todas as outras equipas tiveram um mês, um mês e meio. Algumas, as que atingiram o objetivo mais cedo, tiveram mais tempo, outras tiveram o defeso apenas. O Gil Vicente sabia de antemão que ia estar na primeira liga e teve um ano inteiro para formar o plantel. Nesse sentido, leva vantagem", apontou Lito Vidigal, que explicou que o facto de Vítor Oliveira ter chegado já no defesa em nada muda esse facto."Hoje em dia, poucos são os treinadores que têm autonomia para escolher os seus jogadores. Os treinadores podem estar em sintonia com as direções, podem dar a sua opinião e ter uma palavra a dizer, mas a maior parte das vezes são estruturas que escolhem", acrescentou. "Claro que, agora, tudo requer tempo para que haja automatismos, mas isso também o Boavista. Temos dez jogadores novos. Temos a base anterior, mas há que criar automatismos", prosseguiu.Abrindo a possibilidade de jogar na mesma com a estrutura de três centrais, Lito Vidigal garantiu que o objetivo passa por vencer em Barcelos e que essa é a perspetiva que importa."As nossas perspetivas passam por vencer, sabemos que é um jogo difícil, contra uma adversário forte, bem orientado, mas a intenção é ir competir e pensar sempre na vitória", finalizou.