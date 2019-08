Lito Vidigal pede "união" para atingir a manutenção

O treinador do Boavista disse este sábado que "só" a união pode permitir à equipa atingir o objetivo de "fazer o máximo de pontos possível" para conseguir a manutenção na 1.ª Liga.Lito Vidigal falava na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Desportivo das Aves, da primeira jornada, marcada para domingo, às 16:00, e lembrou que o "apoio dos adeptos é fundamental" para a equipa.Questionado sobre se quer que o Estádio do Bessa continue a ser "uma fortaleza", como foi na reta final da época passada com a forte presença de adeptos axadrezados, Lito Vidigal recordou que o Boavista terminou o campeonato anterior com "quatro vitórias consecutivas", duas delas fora de casa."É claro que em casa fomos sempre muito fortes, isso deveu-se também à presença dos adeptos, que estiveram sempre com a equipa. É o que pretendemos, que os adeptos apoiem estes jogadores, que estejam presentes e puxem por eles, sabendo que não há jogos fáceis", salientou.Lito Vidigal também pediu aos seus jogadores que sejam "pacientes e inteligentes", lembrando que têm "90 minutos para ganhar o jogo"."Os primeiros jogos do campeonato são sempre algo difíceis, mas o que pretendemos é dar continuidade ao que fizemos na época passada. Terminámos com quatro vitórias e queremos a quinta vitória consecutiva na liga. É desta forma que estamos a pensar e a trabalhar, sabendo que é difícil", afirmou.O técnico insistiu que "só unido" é que o Boavista poderá atingir o seu objetivo, "que neste momento não passa de fazer o máximo de pontos possível para conseguir a manutenção na 1.ª Liga"."Depois podemos sonhar", sublinhou o técnico, que levou o clube portuense ao oitavo lugar na temporada passada.Na sua ótica, a 1.ª Liga resume-se a "duas ou três equipas que vão lutar pelo título, mais duas ou três que vão lutar pela Liga Europa e as outras vão lutar pela manutenção", razão pela qual importa "fazer pontos o mais depressa possível" para o Boavista atingir o seu objetivos o mais depressa possível.Lito Vidigal disse que o Aves "contratou jogadores com qualidade" e, como outras equipas, "fez a maior parte dos jogos [da pré-época] à porta fechada, pelo que a observação dos adversários é muito mais difícil nesta fase"."Respeitamos sempre todos os adversários, mas pensamos sempre primeiro em nós e a nossa intenção é vencer", prosseguiu.A eliminação da Taça da Liga, frente ao Casa Pia, da 2.ª Liga, não retirou ambição a Lito Vidigal."A equipa vai crescendo e evoluindo. Isto leva o seu tempo. Estamos agora focados na 1.ª Liga, no primeiro jogo, contra um adversário que se reforçou bem, mas o nosso objetivo é vencer", considerou, dizendo mais à frente que quer um Boavista ambicioso.O Boavista tem duas baixas confirmadas para este jogo com o Aves, a do guarda-redes Helton Leite, que recupera ainda de uma lesão grave contraída na época passada, e a do atacante Iván Bulos, devido a problemas musculares.O Boavista defronta o Aves no domingo, às 16:00, no Estádio do Bessa, no Porto.