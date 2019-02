Lito Vidigal: «Pena não termos tido uma semana normal de trabalho»

Lito Vidigal vaticinou esta sexta-feira, na sua primeira conferência de imprensa como novo treinador do Boavista, "um jogo duro" na receção ao Feirense, no sábado, da 20.ª jornada da Liga NOS."Temos muita vontade de vencer este jogo. Foi pena não termos tido uma semana normal de trabalho, o que teria permitido treinar outros aspetos", observou o técnico, que sucedeu a Jorge Simão e, na terça-feira passada, viu a sua nova equipa ser goleada pelo Benfica, por 5-1, no Estádio da Luz.Nos três treinos que já dirigiu, Lito Vidigal preocupou-se com "a recuperação física dos atletas" para a receção ao Feirense, que ocupa o 18.º e último posto da tabela classificativa, com 14 pontos, menos doois do que o Boavista, 16.º, com 16."A equipa sente-se segura, quer ser competitiva e, acima de tudo, tem uma coisa só na cabeça, que é conseguir uma vitória neste jogo, que é importante para nós, para começarmos a subir na classificação", afirmou.O Boavista reforçou-se, em janeiro, com um defesa-central, Jubal, um médio-ofensivo, Gustavo Sauer, um extremo, Perdigão, e um atacante, Alberto Bueno, mas perdeu o médio David Simão, que foi para o Antuérpia, da primeira divisão belga.Lito Vidigal disse que "os reforços são os jogadores que estão" e, nesse sentido, acrescentou que a sua preocupação consiste em "procurar sempre soluções, e as soluções são os jogadores que estão à disposição"."Temos que ser fortes e competitivos, porque vamos certamente atingir os nossos objetivos", afirmou.A sua atenção focou-se depois na "massa adepta fantástica" que, em sua opinião, o Boavista possui, salientando que "a equipa, neste momento, precisa muito do carinho dos adeptos"."Os adeptos têm de estar presentes e nos apoiar. Pelo que vi neste três dias de trabalho, a equipa é solidária, competitiva, profissional e dá o máximo, mas sabemos que só podemos ter êxito se formos extremamente unidos e se tivermos as bancadas repletas de boavisteiros", reforçou.Lito Vidigal apelou aos adeptos axadrezados para que apoiem e "saibam sofrer com os jogadores"."Tenho a certeza que se soubermos sofrer juntos também vamos festejar juntos no final", completou.O treinador recusou fazer contas sobre a permanência, referindo que o objetivo tem de ser lutar para "ganhar" todos os jogos ou "pontuar se tal não for possível"."Se formos competitivos e tivermos a atitude certa, podemos ganhar em casa e fora. É isso que queremos incutir nos jogadores, mas esta mudança de mentalidade leva tempo", notou.Yusupha, Fábio Espinho e Sparagna não são opção para esta partida, por lesão, Rafael Costa está em dúvida devido a uma mialgia no adutor esquerdo e o central Neris encontra-se castigado.O Boavista, 16.º classificado, com 16 pontos, recebe no sábado o Feirense, 18.º, com 14, num jogo da 20.ª jornada da Liga NOS, marcado para a 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto.