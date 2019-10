Lito Vidigal: «Queremos dar continuidade ao bom início de época»

O treinador do Boavista, Lito Vidigal, disse esta quinta-feira que quer manter a invencibilidade dos axadrezados no estádio do Moreirense, em jogo da oitava jornada da Liga NOS. O técnico assinalou que a eliminação na Taça de Portugal, frente ao Desportivo Chaves, faz parte do passado e que a equipa está preparada para alcançar os objetivos se propõe e que passam pela conquista de pontos em todos os jogos."Temos um jogo importante este sábado. Queremos dar continuidade ao bom início de época. Queremos continuar invictos na competição. O que temos em mente é amealhar pontos. Para nós, é importante conseguir um bom resultado neste jogo. Temos em mente sempre a vitória, somar pontos é o nosso objetivo", explicou o treinador, em conferência de imprensa.Lito Vidigal lembrou ainda que "o principal objetivo do Boavista é a manutenção" e garantiu que pretende conseguir esse feito o mais rapidamente possível.Sobre o Moreirense, o treinador axadrezado enalteceu a qualidade do adversário, mas preferiu concentrar a atenção nos seus jogadores e nos objetivos da equipa."O Moreirense tem uma boa equipa que já está junta há alguns anos. Tem bons jogadores e uma estrutura coesa. Já está sustentado na I Liga há uns anos e isso é importante. Respeitamos a equipa, mas a nossa vontade é, como já referi, sermos competitivos e conseguirmos a vitória", admitiu.O Boavista, sétimo classificado, com 11 pontos, defronta no sábado, às 20:30, em Moreira de Cónegos, com o Moreirense, que ocupa o 12.º lugar, com sete pontos, em jogo relativo à oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.