Lito Vidigal relativiza bom momento do V. Guimarães: «Ainda não competiu na Liga...»

O V. Guimarães é o adversário do Boavista nesta segunda jornada da Liga NOS (domingo, 18h30) e atravessa um grande momento de forma. Nada que assuste o técnico Lito Vidigal.





"Não há sobrecarga de jogos porque não fizeram o jogo da primeira jornada com o Rio Ave. O Vitória ainda não competiu na Liga. Vamos para a Liga. Se será diferente? Certamente", disse o treinador das panteras, quando confrontado com o volume de golos dos vitorianos neste início de época, mas sem afirmar se o Boavista será o mais duro adversário dos minhotos neste arranque. "Se ainda não competiram na Liga, não sabemos... Dependerá da nossa postura, de tanta coisa", apontou.

Os vimaranenses, recorde-se, eliminaram a Jeunesse d'Esch (Luxemburgo) e o Ventspils (Letónia) na Liga Europa e ainda o Feirense (2.ª Liga) na Taça da Liga. Marcaram 15 golos e não sofreram nenhum.

Depois da eliminação precoce na Taça da Liga, aos pés do Casa Pia, o Boavista iniciou a Liga com triunfo sobre o Aves e a meta é prolongar esse registo. "Terminámos o último campeonato com quatro vitórias seguidas, alcançámos a quinta na semana passada. Agora queremos a sexta", sublinhou.

O avançado Stojiljkovic, que chegou ao Bessa no início da semana, está "em condições" de ir a jogo este domingo.