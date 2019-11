Lito Vidigal: «Tivemos oportunidades para fazer o terceiro golo várias vezes»

O Boavista venceu (1-2) na visita ao reduto do Santa Clara, em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que os axadrezados começaram logo a vencer graças ao golo de Neris, aos dois minutos do encontro.No final da partida, Lito Vidigal, treinador do Boavista, acredita que a sua equipa foi "superior" e que apenas pecou por não ter "terminado o jogo mais cedo", dado às "oportunidades" que dispuseram para fazer o terceiro golo."Bom jogo de futebol, repartido, onde fomos sempre superiores. Tenho pena que não tivéssemos terminado o jogo mais cedo, porque tivemos oportunidades para fazer o terceiro várias vezes e se isso tivesse acontecido o jogo teria terminado mais cedo. Não fazendo, o Santa Clara, numa bola parada, fez o golo. Tenho de enaltecer o trabalho dos meus jogadores, que trabalham muito, impõem o seu jogo, jogando em casa ou fora, independentemente do adversário, são destemidos", afirmou o técnico boavisteiro, em declarações à Sport TV."Foi uma vitoria importante, foram três pontos importantes. Já fizemos mais pontos este ano do que se calhar com mais cinco ou seis jornadas anteriores, quer dizer que a equipa tem crescido.""O que eu tenho pedido ao presidente é um campo para treinar. É um clube grande (o Boavista), que vem de um momento difícil e que aos poucos vai se reerguendo. É um clube fantástico, com uma massa adepta fantástica. Eu preferia que o Boavista se sustentasse na primeira liga para depois poder ser o Boavista de há uns anos", concluiu.