Lito Vidigal: «Vamos com cinco vitórias consecutivas no campeonato»

Lito Vidigal mostrou-se satisfeito, este domingo, após o triunfo (2-1) ante o Desp. Aves , em jogo da 1.ª jornada da Liga NOS, ainda para mais tendo sido um encontro "difícil"."Vamos com cinco vitórias consecutivas no campeonato [contando também a última época]. Foi um jogo difícil, entrámos bem e a primeira meia hora foi muito bem jogada da nossa parte, que culminou com um golo fantástico que, se calhar, vai ser considerado, um dos golos da jornada. Depois a equipa ficou um pouco intranquila e, quando sofremos o golo do empate, eu pelo menos ansiei pelo intervalo para podermos retificar alguns aspetos. Na segunda parte, a equipa ficou mais equilibrada e sentiu alguma insegurança também, o que é normal. É importante os jogadores irem crescendo, percebendo que estamos num clube com exigência, com grande massa adepta e que é preciso ser-se forte.", afirmou o técnico dos axadrezados, em declarações no final da partida.Para lito Vidigal, era fundamental iniciar a nova temporada com um triunfo perante os seus adeptos. "Estávamos focados em iniciar o campeonato com uma vitória em casa. Queríamos os três pontos e conseguimos", agradecendo ainda aos jogadores que acabaram por entrar no decorrer da partida: "Heriberto e Cassiano foram muito importantes. Não estávamos num momento bom do jogo quando eles entraram e acrescentaram qualidade. No final, o Lucas Tagliapietra acabou também por equilibrar a equipa e fechámos todos os caminhos".