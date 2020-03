Lucas recupera com esperança

Lucas continua a ser o único elemento do plantel que se desloca ao Bessa. O central está a recuperar de uma lesão e necessita dos meios disponíveis no clube para o efeito, tendo a companhia de um fisioterapeuta. Curiosamente, o atual estado, com tudo praticamente parado, até pode ajudar o brasileiro que, depois de sofrer uma fratura no perónio da perna esquerda no início do mês, pode acalentar a esperança de ainda poder jogar esta época.