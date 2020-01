Luís Santos operado hoje

Luís Santos vai ser operado, hoje, a uma luxação anterior do ombro, contraída há já várias semanas no decorrer de um treino. O extremo esteve a aguardar pela cirurgia durante este tempo, enquanto os médicos avaliavam as melhores condições para a fazer.

O avançado, de 19 anos, integrou esta temporada a equipa principal, naquele que é o seu primeiro ano de sénior. É um dos elementos oriundos da formação do clube em quem a SAD boavisteira aposta, embora ainda não tenha feito qualquer jogo esta época.

Entretanto, a equipa de Daniel Ramos voltou, ontem à tarde, aos treinos, com Marlon a trabalhar de forma condicionada, à medida que as panteras preparam a receção, da próxima jornada, ao Portimonense. A sessão de trabalho de hoje do conjunto axadrezado decorre de manhã.