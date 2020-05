Mais testes antes dos treinos coletivos

O plantel axadrezado e o restante staff de apoio ao trabalho diário do grupo realiza esta quarta-feira uma nova bateria de testes à Covid-19.





Recorde-se que os resultados dos anteriores exames realizados, de imunidade e de zaragatoa, ditaram que nenhum elemento do Boavista esteve infetado ou em contacto com o vírus, sendo que esta nova bateria serve de antecâmara aos treinos coletivos.A nova fase de trabalho do plantel às ordens de Daniel Ramos deve mesmo começar já esta quinta-feira, depois de duas semanas e meia de treinos individualizados, com o grupo dividido em diferentes horários e a distanciamento decretado para melhor aproveitamento dos dois relvados disponíveis no Estádio do Bessa.