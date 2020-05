Mais um ensaio ao jogo

Daniel Ramos terminou a semana de preparação com mais um treino de conjunto, o segundo no espaço de três dias. O treinador dos axadrezados procura que os seus jogadores tenham o máximo de referências do jogo, depois de quase três meses de ausência da competição e combate esse dado com o próprio plantel, usando também os quatro juniores que estão com o grupo nesta fase final da temporada.

A ideia é ter o onze já bem afinado para o jogo frente ao Moreirense, daí a necessidade de vários ensaios numa fase em que não pode haver jogos de preparação frente a outras equipas.

Entretanto, o clube promove uma iniciativa para que os sócios se sintam representados nos jogos em casa, deixando um adereço (t-shirt, cachecol, bandeira ou cartaz) no lugar que habitualmente ocupam no Bessa. * a.M.