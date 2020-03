Marlon já tem cirurgia marcada

Marlon já sabe que vai ser operado na próxima semana à fratura da arcada zigomática sofrida no jogo frente ao Tondela. O lateral-esquerdo vai ser submetido a cirurgia nos primeiros dias da semana que se segue, a fim de debelar um problema que o retirou do relvado à passagem dos 40 minutos desse encontro com os auriverdes.