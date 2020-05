Marlon recorda palavras do médico: «Se quisesse enfiar o dedo dentro da tua cara, conseguia»

Marlon, lateral-esquerdo do Boavista, relatou o que viveu quando se lesionou com gravidade, após um choque com o guarda-redes Helton Leite, num jogo frente ao Tondela. Na altura, o jogador, de 22 anos, percebeu logo a gravidade do problema.





"O meu rosto bateu no ombro dele. Como eu já tive uma lesão na cara, sabia que tinha sido algo muito grave. Quando o médico chegou eu disse logo 'pode-me tirar, porque tenho certeza que partiu alguma coisa'. Ele respondeu: 'se eu quisesse enfiar o dedo dentro da tua cara, eu conseguiria", recordou o axdrezado, ao 'Globoesporte', abordando ainda como foi a recuperação da lesão sofrida a 7 de março: "Fiquei quatro semanas a tomar vitamina, sopinha de canudinho… Não podia mastigar nada. Agora, estou praticamente há um mês a treinar. Fisicamente estou muito bem. Vou ter que treinar e jogar de um a quatro jogos de máscara, por precaução".Na entrevista ao portal brasileiro, Marlon enalteceu ainda o que Portugal tem feito na luta contra o coronavírus."Se formos comparar Portugal ao Brasil ou a outros países da Europa, pode-se dizer que é um dos mais seguros na luta contra o coronavírus. As pessoas estão bem consciente, quem precisa de ir às ruas está com máscaras, luvas. O clube montou um protocolo interessante. Você chega ao estádio, passa por um médico para medir a temperatura, passa por outro para ver como está higienização, vai direto para o campo onde tem todos os espaços determinados para fazer o treino", vincou o defesa que está no Bessa, por empréstimo do Fluminense.