Marlon vai ter de usar máscara

Apesar de já estar recuperado da fratura que sofreu na face, no último jogo, em Tondela, antes da paragem do campeonato, Marlon Xavier terá de usar uma máscara como medida preventiva quando forem permitidos os treinos coletivos no Bessa, o que deve suceder a partir do dia 18, conforme está no plano de retoma previsto pela Liga.





Os jogadores axadrezados, entretanto, já receberam as instruções para a nova dinâmica do treino para esta semana, que terá ligeiras alterações em relação à anterior. Ao mesmo tempo, os responsáveis do Boavista fizeram sentir ao grupo que convém continuar a seguir todas as indicações da DGS, com o recolhimento necessário e saídas de casa só para afazeres absolutamente indispensáveis, para que nenhum seja afetado pelo coronavírus.