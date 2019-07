Marlon Xavier a ser negociado pelo Boavista

O Boavista não dá ainda o plantel como fechado e continua ativo no mercado à procura de garantir mais soluções para o ataque à nova temporada. Nesse sentido, o nome de Marlon Xavier, lateral-esquerdo do Fluminense, é um dos que está em cima da mesa de negociações.





O jogador, de 22 anos, estará nos planos do emblema do Bessa e os contactos entre o tricolor e os axadrezados já conheceram desenvolvimentos, estando, de acordo com fonte próxima do processo, a entrar na fase das decisões. Em discussão estará a mudança de Marlon para o Porto a título de empréstimoContratado pelo Fluminense ao Criciúma em 2019, depois de duas cedências consecutivas, o lateral está sem espaço no 'Flu', tendo realizado apenas dois jogos pela equipa principal na atual temporada.