Marlon Xavier é reforço do Boavista

Marlon Xavier é o mais recente reforço do Boavista, segundo anunciou o emblema portuense. O lateral-esquerdo, de 22 anos, chega ao Bessa cedido pelo Fluminense, num negócio que permite aos axadrezados garantir uma opção de compra no final do período de empréstimo.





Formado no Criciúma, Marlon passou toda a carreira no Brasil, tendo estado ao serviço do Fluminense nas últimas três temporadas. Apesar desse dado, o defesa apenas foi comprado em definitivo pelo tricolor no início desta época, mas nunca conseguiu ter espaço e, durante a atual campanha, realizou apenas seis jogos.Na chegada ao Bessa, o lateral assumiu estar feliz pela mudança para Portugal. "Estou muito contente com esta oportunidade de vestir esta camisola de uma equipa tão tradicional de Portugal. Espero que, em conjunto com os adeptos, possamos atingir grandes coisas durante a época", referiu.