Marlon Xavier já está recuperado

Marlon Xavier aproveitou bem a paragem competitiva na Liga, recuperando de um problema que o afetou precisamente no último jogo que fez, em Tondela.





O lateral esquerdo sofreu uma fratura na face, mais propriamente na arcada zigomática, e teve mesmo de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica. Tudo dentro do que é normal para um problema deste nível e que exige, pelo menos, três semanas de recuperação, prazo cumprido, pelo que o brasileiro já tem a garantia absoluta de voltar à disposição da equipa técnica dos axadrezados assim que a competição seja reatada.Neste momento, de resto, Marlon Xavier só tem de recuperar os índices físicos, mas isso, convenhamos, acontece com todos os companheiros, em função da longa paragem do campeonato e que será, pelo menos, de dois meses.