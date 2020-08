Mateus diz adeus ao Bessa: «Não farei parte do novo projeto»

Mateus anunciou a saída do Boavista através das redes sociais. O experiente avançado angolano, de 36 anos, estava em final de contrato com o emblema do Bessa e confirmou que não fará parte do grupo de Vasco Seabra.





"Hoje terminou a minha ligação ao Boavista. Obrigado por todos os momentos que juntos passamos, não farei parte do novo projeto. Desejo tudo de bom ao clube e serei mais um a torcer por vocês. Viva mágico xadrez", escreveu, na sua conta do Instagram.Mateus cumpriu as últimas três temporadas ao serviço do Boavista, tendo realizado um total de 96 encontros oficiais e festejado 14 golos. Na primeira passagem pelos axadrezados, em 2007/08, o avançado apontou dois golos em 25 desafios.