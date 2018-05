O avançado internacional angolano Mateus, de 33 anos, vai renovar por mais uma época com o Boavista, revelou esta quinta-feira o clube da Liga NOS na sua página no Facebook.O internacional angolano representou o clube do Bessa pela primeira vez na época 2007/08, tendo então apontado dois golos. Dez anos passados, voltou ao Boavista e foi o seu melhor marcador na Liga 2017/18, com seis golos marcados."Fiz por merecer, porque o Boavista não me está a oferecer nada de graça. Trabalhei para que isso acontecesse. Consegui dar provas de que sou um jogador confiável", disse o jogador.

Autor: Lusa