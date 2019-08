Matheus Kayser é reforço do Boavista

Matheus Kayser é o mais recente reforço do Boavista para a nova temporada. O guardião brasileiro, de 24 anos, foi oficializado esta quarta-feira, tendo assinado um contrato que o irá manter vinculado aos axadrezados para as próximas duas épocas.





O nome do guarda-redes, ex-Grémio Anápolis, já havia sido adiantado como um dos nomes a ser negociados pela SAD do Bessa nas últimas semanas, mas o negócio só foi confirmado como fechado hoje.O reforço já se treinou com o restante plantel do Boavista.