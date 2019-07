Maxi Pereira é hipótese para reforçar Boavista

Maxi Pereira pode estar a horas de ser anunciado como reforço do Boavista. O lateral direito, de 35 anos, pode continuar a jogar em Portugal depois de 13 épocas divididas entre Benfica e FC Porto.





O uruguaio ponderou acabar a carreira e começar a de treinador, mas surgiu esta possibilidade na última semana através do seu empresário e, neste momento, as duas partes estão em conversações para poder chegar a um entendimento. Não é fácil em função do ordenado a que o jogador estava habituado quando alinhou nos dois grandes em Lisboa e no Porto.Maxi Pereira pode acabar mesmo por ser reforço do Boavista para a época 2019/2020 e o anúncio deve estar por horas.