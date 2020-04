Melhor onze da história do Boavista ganha forma: um trio de luxo no meio-campo

Erwin Sánchez (28%), Timofte (26,3%) e Petit (12,9%) foram os eleitos para o melhor meio-campo da história do Boavista, numa votação online e que tem animado bastante as conversas entre os sócios dos axadrezados na página oficial do Facebook do clube do Bessa.





A eleição deste trio de grande luxo de médios, todos eles com uma presença de relevo nas suas passagens pelo Boavista, para o melhor onze ainda teve os seguintes nomeados, também todos, cada um à sua maneira, com uma bonita história nos axadrezados: João Alves (10,8 %), Rui Bento ( 6,2%), Manuel Barbosa (5,7%), Mamadu Bóbó (3,6%), Phil Walker (3,0%), Hélder Batista (2,4%) e José Tavares (1,1%).Depois da eleição de Alfredo Castro (guarda-redes), Paulo Sousa (defesa-direito), Quevedo (defesa-esquerdo), Mário João e Litos (defesas-centrais), o onze histórico está quae preenchido, faltando o trio da frente de ataque.A próxima posição a ser conhecida será a de extremo, onde estão nomeados Moinhos, Salvador Almeida, Artur, Martelinho e Jorge Couto.