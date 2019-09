Mercado para esclarecer

A ação só não é inédita porque foi a mesma direção que, no fecho do último mercado de inverno, já tomou a iniciativa de promover uma sessão de esclarecimento com os sócios para debater todas as dúvidas relativas à intervenção do clube na gestão dos seus ativos.

Desta vez, a sessão, que decorre amanhã, a partir das 20h30, no auditório do Bessa, é para esclarecer todas as movimentações durante o período de mercado e que terminou anteontem, sendo que só será permitida a entrada a sócios com as quotas em dia.

Recorde-se que o plantel de Lito Vidigal ficou com 31 elementos, mas com cinco jovens oriundos da formação do clube, sendo que dois dos reforços para a nova época, Kayser e Clar, não foram inscritos na Liga e Bulos acabou emprestado.