Miguel Reisinho a caminho do Boavista

Miguel Reisinho vai ser reforço do Boavista, segundo apurou Record. O médio da equipa B do V. Guimarães, que terminava contrato no final desta época, está prestes a concluir a mudança para o Bessa, isto depois de já ter feito a pré-temporada com a equipa principal vitoriana.





Aos 20 anos, Reisinho trata-se de uma aposta de futuro do emblema axadrezado, que vê no jogador o potencial para despontar e afirmar-se a breve trecho, razão pela qual o centrocampista ficará vinculado à Pantera por três temporadas.Na última campanha, o jovem médio realizou 19 partidas pelos 'bês' do V. Guimarães.