Miguel Reisinho em nova etapa

Miguel Reisinho voltou aos treinos no relvado, encetando uma nova etapa da recuperação à grave lesão que sofreu em novembro do ano passado. O médio dos axadrezados foi a grande novidade no treino de ontem, no Bessa, mas ainda tem mais três meses pela frente até estar em condições físicas ideais para voltar ao ativo em competição, pelo que não vai ser opção de Jesualdo Ferreira até ao final da Liga.

Reisinho, recorde-se, estava a ser uma das apostas de Vasco Seabra no início da época, mas sofreu uma entorse no joelho esquerdo, com afetação do ligamento cruzado anterior, no jogo da Taça de Portugal, em Vizela, no dia 22 de novembro.

Entretanto, ainda não se sabe se Rami vai mesmo recuperar a tempo de poder ser opção para o jogo de depois de amanhã, frente ao V. Guimarães.