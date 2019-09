Miguel Reisinho oficializado pelo Boavista

Miguel Reisinho foi oficializado como reforço do Boavista, por três temporadas, confirmando-se a notícia adiantada por Record ainda esta segunda-feira. O médio, de 20 anos, chega ao Bessa proveniente do V. Guimarães, num negócio que permite ao emblema vitoriano permanecer com 60 por cento dos direitos económicos e com um direito de preferência sobre o jogador numa futura transferência.





A mudança para os axadrezados faz-se pouco tempo depois de Reisinho ter integrado os trabalho de pré-época da equipa principal, facto que, aliado às presenças nas seleções jovens de Portugal que o médio conta no currículo, levam o Boavista a acreditar que este será um reforço que, a breve trecho, poderá despontar e afirmar-se."Juntos vamos conquistar os nossos objetivos. Estou muito feliz por estar aqui. É um clube que já conheço, tenho familiares aqui [no Porto] e este é um clube que gosto muito", disse, aos meios oficiais do Boavista.