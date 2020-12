Miguel Reisinho operado: «Primeira etapa já está»

Miguel Reisinho já foi operado ao joelho esquerdo, depois de ter feito uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, quando se lesionou sozinho num lance em que tentava acompanhar um adversário, no encontro do Boavista frente ao Vizela para a Taça de Portugal.





Primeira etapa já está! ? obrigado a todos pic.twitter.com/yzg3bzGuqs — Miguel Reisinho (@ReisinhoMiguel) December 1, 2020

O médio dos axadrezados enfrenta agora um longo período de recuperação estimado em seis meses, falhando assim o que resta da presente época.Reisinho recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento a todos aqueles que lhe enviaram uma palavra de força. "Primeira etapa já está! Obrigado a todos", escreveu o jovem.