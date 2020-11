Miguel Reisinho reage à lesão contraída na Taça: «Voltarei mais forte»

Miguel Reisinho saiu do encontro com o Vizela, no domingo passado, com muitas queixas ao nível do joelho esquerdo, após ter-se lesionado sozinho num lance em que tentava acompanhar um adversário quando este o fintou. O médio do Boavista saiu de maca do relvado e, mais tarde, foi visto em muletas no Estádio do Vizela.





Os axadrezados apontaram, no domingo, para uma suspeita de entorse e, já hoje, Reisinho recorreu ao Instagram para mostrar confiança de que voltará à ação "mais forte"."Nem queria acreditar... dor, frustração e lágrimas assim abandonei o relvado. Hoje já mentalizado e com uma vontade enorme de ultrapassar mais uma batalha e convicto que voltarei mais forte ao desafio que a vida me propôs!", escreveu Reisinho.O jogador recebeu de imediato muitas mensagens de apoio, mesmo de colegas do Boavista, entre eles Javi García. "Não há dúvida de que isto não mudará o enorme futuro que tens pela frente meu amigo... Estamos juntos", escreveu o capitão do Boavista.