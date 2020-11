Miguel Reisinho sofre rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo

Miguel Reisinho sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias. O Boavista confirmou a gravidade do problema do médio, que sofreu a lesão no jogo do último domingo, em Vizela, para a Taça de Portugal.

Reisinho até estava a entrar de forma mais regular nas escolhas de Vasco Seabra, mas tem agora pela frente uma longa missão de sacrifício de, pelo menos, seis meses, falhando assim o que resta da temporada 2020/21.