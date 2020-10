Musa Juwara: o refugiado que espantou a Serie A chegou ao Boavista

O Boavista oficializou há momentos a chegada de Musa Juwara ao plantel de Vasco Seabra. O avançado gambiano de 18 anos chega emprestado pelos italianos do Bolonha, onde na época passada cumpriu 8 jogos e marcou 1 golo, depois de ter sido contratado ao Chievo em 2018. Os axadrezados ficam com uma opção de compra do passe no valor de 7 milhões de euros e para exercer no final da época, prevendo uma evolução do extremo da Gâmbia.





"Estou muito entusiasmado. Quando me falaram desta possibilidade, nunca tive dúvidas em assinar pelo Boavista e agora quero é começar a treinar com os meus novos companheiros de equipa", disse Musa Juwara no vídeo da sua apresentação, definindo-se como "um jogador rápido, de ataque, mas que também defende e trabalha para a equipa"."Gosto de marcar golos", sinalizou ainda o jovem que completa 19 anos em dezembro e que já tem uma história de vida com muitas peripécias para contar.É que Musa Juwara chegou a Itália como refugiado , com apenas 14 anos, depois de se aventurar numa autêntica epopeia ao sair da Gâmbia com o objetivo de chegar à Europa, passando pelo Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger e Líbia até ultrapassar o mar mediterrâneo num pequeno bote que só parou na Sicília.Musa Juwara acabou num campo de refugiados em Basilicata, no sul de Itália e, em 2016, foi tentar a aventura no futebol, no pequeno Avigliano, despertando depressa o interesse do Chievo e, em 2019, transferiu-se para o Bolonha.A 5 de julho deste ano, marcou um golo ao Inter de Milão, o único na Série A, mas em pleno San Ciro, contribuindo para a vitória do Bolonha, por 2-1, e o suficiente para contar a sua história ao Mundo!"Tem sido uma longa jornada até aqui. Saí da Gâmbia para Itália e agora para Portugal. Tem sido uma longa jornada na minha vida. Tenho trabalhado muito ao longo da minha vida, sacrifiquei-me para estar onde estou agora. Sofri muito para mudar a minha vida e ser jogador profissional. Desde miúdo, na Gâmbia, que este era o meu sonho", registou o jovem jogador aos meios do Boavista, mostrando-se determinado em vingar nesta nova aventura."Estou aqui para começar a treinar com a equipa. Não estou aqui só por estar. Estou aqui para cumprir uma missão. Estou aqui para aquilo que a equipa e o treinador quiserem. Estou aqui para dar aquilo que os meus companheiros e a equipa precisarem, para provar porque me contrataram. Não é fácil, porque se o clube te contrata, tens de mostrar quem és, trabalhar arduamente e cumprir com as expectativas das pessoas. Estou aqui para trabalhar muito", avisou ainda Musa Juwara, deixando uma mensagem para os boavisteiros: "Aos adeptos queria dizer-lhes que não é fácil não terem a possibilidade de ver os jogos. Queria ter os adeptos no estádio para verem bom futebol e começarmos esta caminhada juntos. Queria dizer-lhe que estou muito feliz por estar na cidade do Porto, num grande clube como o Boavista, com uma história fantástica. Estou muito contente, muito agradecido por estar no Boavista."