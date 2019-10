Neca: «Golo do empate já chegou um bocadinho tarde»

Com Lito Vidigal suspenso, foi Neca a assumir a análise da partida diante do Moreirense , num duelo que terminou em empate a um golo e onde, no seu entender, a formação do Boavista tudo fez para merecer o triunfo."A nossa vontade é ganhar sempre, viemos fazer um jogo positivo. Entrámos bem no jogo, a pressionar mais e mais perto da baliza do adversário, que é um bom adversário. Estivemos bem e confortáveis. Estivemos sempre por cima do jogo.O nosso adversário foi para o intervalo a ganhar sem que tivesse feito algo para o merecer, o 1-0 não correspondia, nem de perto nem de longe, ao jogo. Na segunda parte, voltámos com vontade de mudar o rumo dos acontecimentos. O golo do empate já chegou um bocadinho tarde.Merecíamos ganhar, mas não conseguimos. Temos de dar os parabéns aos jogadores. Pretendíamos a vitória, mas fomos capazes de fazer o empate. E conseguimos jogar bem e mantemo-nos com vontade de ganhar.Os adeptos têm sempre razão. O Boavista é um grande clube. O grau de exigência tem de ser muito grande. Não podemos perder o grau de excelência e estamos invictos no campeonato. Isto é futebol e queremos sempre ganhar e fazer um futebol positivo".