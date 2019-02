Neca: «Maior segurança para o futuro»

Neca, treinador adjunto do Boavista, mostrou-se satisfeito com a conquista dos três pontos este domingo diante do Santa Clara, no Estádio do Bessa."Segundo jogo e segunda vitória, o que é muito bom para o Boavista, porque começa a dar maior segurança para o futuro. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, com um adversário0 que normalmente fora de casa é quando faz o maior número de pontos. Na primeira parte foi um jogo equilibrado e, do ponto de vista tático, muito bem conseguido da nossa parte, em que as oportunidades de um e de outro lado não foram muitas e foram repartidas. A segunda parte registou uma maior determinação da nossa equipa, sabendo que tinha de ser segura perante este adversário. Acabámos por chegar com méritos ao 1-0 e isso deu-nos mais segurança, porque a equipa tornou-se mais segura e tivemos possibilidade de chegar ao 2-0. O segundo golo acabou por não acontecer e essa foi a grande oportunidade além do golo. Sabemos que a equipa que está em desvantagem iria ter necessariamente uma reação, mas estivemos sempre muito bem organizados e posicionados e a vitória, difícil, é inteiramente justa. Os seis pontos acumulados (nesta e na jornada anterior), dão-nos maior segurança em relação ao que temos de fazer", referiu.