Neca responde a Sá Pinto: «Sp. Braga tem jogadores para fazer muito mais»

Sá Pinto, treinador do Sp. Braga, não ficou sem resposta depois de ter dito, este sábado, que o Boavista tinha metido "o autocarro" no jogo entre panteras e arsenalistas, na passada quinta-feira e que terminou com triunfo boavisteiro por 2-0. O experiente professor Neca lembrou que o triunfo do Boavista foi "inequívoco" e que a equipa exibiu-se a um nível "praticamente perfeito".





"Se o Boavista pudesse ter metade do orçamento do Sp. Braga, seguramente seria já um Boavista perto do 'Boavistão'. Já nem digo todo, digo metade. Ele [Sá Pinto] tem muito que fazer em olhar para a casa dele, porque aquela equipa do Sp. Braga tem jogadores para fazer muito, mas muito mais", atirou Neca, que tem vindo a orientar a equipa perante a ausência de Lito Vidigal, que se encontra suspenso pela FPF. "Nestas coisas do futebol temos de ser equilibrados", disse ainda o professor Neca.