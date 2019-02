Neca: «Tivemos situações em que faltou instinto e felicidade»

Neca, treinador-adjunto do Boavista, considerou que oteve qualidade e as duas equipas "mereciam ter mais pontos". Mas não deixou de constatar algumas situações que de futuro terão de ser retificadas nos axadrezados..."Foi um bom jogo entre duas boas equipas que pela qualidade de jogo demonstrada mereciam ter mais pontos. Entrámos bem logo de início, tivemos situações em que faltou instinto e felicidade que acompanha as equipas que ganham. Não concretizámos e o adversário conseguiu marcar. A desvantagem era desconfortável para o que foi a primeira parte.""Retificámos e o treinador entendeu que as substituições deviam ser feitas ao intervalo. Os jogadores que estão no banco acrescentam sempre à equipa e isso permitiu ter mais bola e estar mais perto da baliza do Chaves. Sentíamos que podíamos chegar ao golo a qualquer altura e numa jogada bem delineada - e houve várias em termos atacantes - esse golo foi uma concretização bonita, bem construída e foi quem entrou que fez o 1-1. Pensámos que era possível ganhar, mas não conseguimos.""No final, o Desportivo de Chaves pressionou com bolas longas para tentar chegar ao golo da vitória, mas estivemos bem posicionados e tentámos sair em contra-ataque. As melhores e mais bem delineadas oportunidades pertenceram ao Boavista, mas por uma ou outra razão não concretizámos.""Neste momento de grande sensibilidade, pelo desaparecimento de um antigo jogador de futebol do Boavista, o Frederico, e da seleção de Portugal, enviamos à família enlutada um abraço de grande amizade e força. Uma palavra também à nossa massa adepta, que tem sido um suporte grande, neste curto, mas forte trajeto, que tem ajudado nas boas exibições e é uma parte importante de um todo que é criar um Boavista mais sustentado e que esteja longe dos últimos lugares".