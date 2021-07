Nélson Lenho oficializado como novo diretor desportivo do Boavista

O Boavista anunciou esta quinta-feira, em comunicado, Nélson Lenho como o novo diretor desportivo do clube, ele que inicia funções já a partir do dia de hoje, confirmando uma notícia avançada por Record.





No mesmo comunicado, os axadrezados revelaram ainda que Fary Faye vai manter-se como Diretor Desportivo do Boavista na próxima temporada."A Boavista FC, Futebol SAD anuncia que Nélson Lenho entrou em funções a 1 de julho de 2021, passando a desempenhar o cargo de Diretor Técnico para o futebol.Mais se informa que Fary Faye continuará a desempenhar as funções de Diretor Desportivo da Boavista FC, Futebol SAD para a época 2021/22."