Nélson Lenho vai ser o novo diretor desportivo do Boavista

Nélson Lenho vai ser o novo diretor desportivo. O ex-jogador vai rumar ao Bessa, deixando o Chaves, clube no qual exerceu as mesmas funções que agora vai cumprir no emblema da 1.ª Liga.





Nélson Lenho deve começar a trabalhar na quinta-feira. O contrato com o Chaves acaba esta quarta-feira.