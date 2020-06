Neris ainda sem data de saída

Neris continua integrado nos trabalhos do plantel. Apesar de já ser oficial a saída do central para o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, o defesa-central brasileiro ainda não tem definida a data do adeus definitivo ao Bessa, podendo ficar no clube, pelo menos, até ao final do mês. Algo para esclarecer, sendo que Daniel Ramos pode ajudar nesse sentido na conferência de imprensa de hoje, às 12h40. Neris, recorde-se, ficou fora das opções do último jogo devido a questões físicas.