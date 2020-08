Nice confirma Yanis Hamache no Boavista

O lateral esquerdo Yanis Hamache vai mesmo ser reforço do Boavista. Depois de na quarta-feira a 'France Football' ter avançado que o jogador ia deixar o Nice para reforçar os axadrezados, foi o próprio clube francês a confirmar a a transferência através do seu site oficial.





"À procura de tempo de jogo para continuar a sua progressão, Hamache prepara-se para descobrir um novo campeonato, um novo clube e um novo país. Em Portugal, ele vai evoluir com a camisola do Boavista", revelou o Nice na noite de sexta-feira.Hamache chega aos axadrezados a custo zero e o emblema francês garante uma percentagem a receber numa futura venda.Na última época, o franco-argelino de 21 anos esteve cedido ao Red Star, tendo realizado 24 jogos na 2.ª liga e Taça da Liga francesa, com 2 golos marcados.