Nuno Santos ainda é dúvida para o Farense

O ainda possível regresso de Nuno Santos ao onze do Boavista vai ser uma incógnita até à hora do jogo com o Farense. O médio sofreu uma entorse no pé esquerdo no duelo com o Famalicão, falhou a deslocação à Luz, onde também não podia jogar por estar emprestado pelo Benfica, mas os axadrezados não levantam a ponta do véu...