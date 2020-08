Nuno Santos oficializado no Boavista

Nuno Santos é o mais recente reforço do Boavista. Tal como Record havia adiantado na sua edição desta segunda-feira, o médio do Benfica tinha praticamente tudo acertado para rumar ao Bessa, faltando apenas a oficialização do acordo. Ora, esse passo foi dado esta terça-feira, com o jogador, de 21 anos, a ser anunciado pelos axadrezados.





Nuno Santos chega por empréstimo das águias e a SAD do Boavista garante uma opção de compra, que poderá exercer até ao final da temporada.Para o jogador, trata-se de um regresso a uma casa que bem conhece. Recorde-se que foi no Boavista que o médio deu os primeiros passos no futebol, em 2007/08.