Nuno Santos: «Quando se está a perder por 3-0 é difícil encontrar motivação»

Nuno Santos considera que o resultado do Boavista-FC Porto (0-5) foi demasiado pesado para os axadrezados. À Sport TV, o médio considera, no entanto, que a equipa não deveria ter ido tão abaixo quando o marcador se avolumou.

O que mudou:

"Creio que foi a eficácia do adversário. Não acredito que tenha sido um jogo que transpareça no resultado. A eficácia foi determinante. Como é óbvio não era a imagem que queríamos passar, mas quero deixar a minha palavra de orgulho no símbolo que trazemos ao peito e com a consciência de que vamos fazer muito melhor."

Tendência para baixar os braços:

"Quando se está a perder por 3-0 é difícil encontrar motivação, mas a mensagem foi não baixar os braços. Não podemos. Nem quando se ganha está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal. Temos de acreditar no nosso valor. Somos jogadores de qualidade e tenho a certeza e que quando transmitirmos o nosso valor seremos muito fortes."

Experiência de alguns jogadores:

"Nem quando se perde está tudo mal, nem quando se ganha está tudo bem. Foi um jogo. Não era isto que queríamos passar. Deixámos tudo em campo, como sempre, e agora vamos trabalhar para no próximo jogo conseguirmos os 3 pontos e deixarmos uma imagem melhor daquilo que somos."