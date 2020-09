Oficial: Chidozie é reforço do Boavista

Chidozie é o mais recente reforço do Boavista para o eixo da defesa, confirmando-se a notícia adiantada por Record. O central nigeriano, de 23 anos, chega ao Bessa cedido pelo FC Porto, mas o nosso jornal sabe que o vínculo entre as partes está assegurado até 2025.





Este será o quarto empréstimo consecutivo de Chidozie, ele que chegou ao FC Porto em 2014/15 para alinhar nos juniores e desde então já saiu por empréstimo para o Nantes (2017/18), Rizespor (18/19) e Leganés. Desta vez, visto que termina contrato com os dragões no final da temporada, será para ficar em definitivo."Estou muito contente por estar aqui no Boavista e espero o vosso apoio nesta próxima época. Força, panteras", disse, na apresentação oficial.