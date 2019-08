Oficial: Gonçalo Cardoso apresentado no West Ham

É oficial. O West Ham anunciou, esta terça-feira, a contratação do defesa-central Gonçalo Cardoso, que deixa o Boavista para assinar com o emblema de Londres por cinco temporadas, com opção de mais um ano.





"Estou muito empolgado e este é um sonho realizado", afirmou o jogador, de 18 anos, que vai envergar a camisola 20 nos 'hammers'. "Sempre sonhei jogar em Inglaterra e agora estou aqui. É um grande e um histórico clube, estou tão contente. Sou um jogador agressivo, um pouco diferente no campo do que sou fora dele. Gosto de ter bola e construir o jogo a partir de trás", afirmou Gonçalo Cardoso, ao site do West Ham.O Boavista, tal como o West Ham, não divulgou os valores a envolver a transferência. Conforme o nosso jornal já noticiou, a mudança de Gonçalo Cardoso para a Premier League rondou os 3 milhões de euros.