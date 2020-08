Oficial: Javi García é reforço do Boavista

É oficial: Javi Garcia é jogador do Boavista, tal como Record já havia noticiado. O médio foi anunciado esta quarta-feira, através de um vídeo nas redes sociais axadrezadas, no qual surge já a trabalhar.





Aos 33 anos e nove épocas depois, o médio espanhol está de regresso a Portugal, país no qual representou o Benfica entre 2009 e 2012.A mudança para o Bessa chega depois de Javi García se ter desvinculado do Bétis, emblema ao qual esteve ligado nas últimas três épocas.O experiente médio torna-se, assim, no sétimo reforço oficial do Boavista para a nova temporada, juntando-se a Angel Gomes, Mangas, Hamache, Benguché, Nuno Santos e Show.