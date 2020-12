Oficial: Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Boavista

O Boavista oficializou esta segunda-feira a contratação de Jesualdo Ferreira. O treinador, de 74 anos, assinou contrato válido até ao final da próxima época, ou seja, junho de 2022.





Jesualdo Ferreira integra na sua equipa técnica os adjuntos Rui Águas e Pedro Bouças, além de Jorge Couto, Daniel Rosendo e Pedro Miranda, que já integravam a estrutura do Boavista. O treino desta segunda-feira já será orientado pela nova equipa técnica, com o foco colocado no jogo com o P. Ferreira, no dia 20.O 'professor' chega ao Bessa para aquela que será a 19.ª experiência ao leme de um clube. Trata-se, no fundo, de um regresso a uma casa onde Jesualdo nunca conseguiu estrear-se. De recordar que o técnico iniciou a época 2006/07 ao serviço dos axadrezados, mas acabou por rumar ao FC Porto.Na bagagem, Jesualdo traz um palmarés recheado: três ligas portuguesas, duas taças de Portugal, uma Supertaça, uma liga do Catar, uma supertaça do Catar, uma Taça do Catar, uma Catar Emir Cup, uma liga egípcia e uma taça do Egito.