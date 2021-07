Oficialização de Alireza Beiranvand faz disparar seguidores do Boavista nas redes sociais

Não é propriamente novidade o efeito que a contratação de jogadores do Golfo Pérsico tem sobre o número de seguidores nas redes sociais, pelo que o que está a acontecer com o Boavista após a contratação de Alireza Beiranvand é tudo menos surpreendente.





Nas primeiras 24 horas após a chegada do guardião iraniano, as redes sociais axadrezadas viram aumentar exponencialmente o seu universo, ganhando cerca de 10 mil seguidores.Um crescimento a rondar os 15% que se fez sentir também no número de comentários, gostos e interações.No fundo, este foi um grande passo em frente para as redes sociais do Boavista, que já vinham em crescendo nos últimos meses.Desde o reforço do departamento de marketing, no ano passado, que uma nova política foi colocada em prática, política essa que surtiu efeitos práticos no número de interações.