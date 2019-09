Boavista empresta Bulos ao Hajduk Split

A SAD do Boavista informou esta terça-feira que Iván Bulos será cedido, por uma época desportiva, ao HNK Hajduk Split, clube da 1ª Liga da Croácia.Termina assim de forma célere o regresso do avançado peruano ao Bessa. Bulos, recorde-se, jogou nos axadrezados na época 2016/17 (12 jogos e 2 golos), regressando ao seu país para alinhar no Deportivo Municipal.Neste defeso, o avançado de 26 anos, foi anunciado como reforço do Boavista, com contrato de dois anos, mas acusou problemas físicos e nunca chegou a ser utilizado por Lito Vidigal.Os axadrezados esperam ainda anunciar esta semana os destinos de Perdigão e Sparagna, dois jogadores que não fazem parte dos planos do treinador para esta época.