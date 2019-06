Paulinho a caminho do Bessa

Paulinho está a caminho da cidade do Porto para reforçar o Boavista na próxima temporada. Trata-se de um médio brasileiro, de 22 anos, que se destacou na última época ao serviço da equipa de sub-23 do Sporting, tendo apontado quatro golos em 32 jogos na Liga Revelação.

À espera do jogador estará, ao que tudo indica, um contrato válido para as próximas três temporadas, ou seja, até 2022.

Paulinho é um médio-ofensivo formado nas escolas do Fluminense, um dos históricos clubes do futebol brasileiro. Nas duas últimas épocas esteve emprestado ao Sporting, tendo atuado na equipa B e, depois, nos sub-23. Todavia, o emblema leonino acabou por não exercer a opção de compra do passe a que tinha direito, pelo que Paulinho ficou livre para encontrar um novo rumo para a carreira.

Ainda assim, o Fluminense ficará com uma percentagem de um futuro negócio a envolver o jogador, que espreita a estreia na 1ª Liga.