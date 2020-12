Paulinho: «Perdemos o jogo na primeira parte»

Depois de três golos sofridos quando o relógio ainda não contava a meia hora de jogo, o Boavista não conseguiu recuperar da entrada fulminante do Sporting de Braga e acabou por perder (1-4), em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS.





No final da partida, Paulinho sublinhou a astúcia da equipa orientada por Carlos Carvalhal e apontou o caminho para o próximo ano, indicando: "Este ano já acabou, já passou"."É difícil falar quando perdemos dessa forma. Perdemos o jogo na primeira parte. O Braga soube aproveitar os nossos erros. Não fomos felizes. Agora é pensar no próximo jogo. Este ano já acabou, já passou. Temos de trabalhar, evoluir, crescer para no próximo jogo buscarmos o nosso objetivo, que é vencer", rematou.